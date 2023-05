Ricky Diotto acusó a María Fernanda Callejón de “usar a su hija” y la actriz anunció que lo demandará

Pese a que transcurrió un año, la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto explotó en los medios de comunicación cuando la actriz brindó una entrevista en la que confesó que se sentía “un adorno” o “la nada” conviviendo con su ex.

Tras explicar que intentó “de todo” para mantener unida a su familia, María Fernanda señaló que los desencuentros con Diottos fueron “de tal manera que caímos en una crisis fatal”, dijo en una entrevista con Teleshow.

“Cuando pasé a ser un mueble de la casa. Y no necesariamente el sofá del living o una mesa principal. No... ¡Un adorno! Sentía que mi palabra no pesaba. Que mis decisiones no pesaban. Que mi economía no pesaba. Que mi profesión no pesaba. O sea, yo era la nada”, agregó.

LAS FRASES DE RICKY DIOTTO QUE ENFURECIERON A MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

Me sentí muy subestimada. La famosa frase: ´Vos sin mí no sos nada’, la escuché varias veces, sí. Y oírla, no te digo en situaciones álgidas ni críticas sino en discusiones que pudieran parecer normales, es letal”, explicó Callejón, dando a entender que sufría violencia psicológica de Diotto.

Antes estas definiciones, Intrusos fue en busca del músico, que se mostró “sorprendido” por la forma en que actuó Callejón. "Tuvimos un proyecto de vida hermoso. Una familia maravillosa. No ha costado mucho todo. Todos saben el trabajo que nos costó tener a nuestra hija”, recordó.

“Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que dice otra persona. Lo único que puedo decir es que, durante 12 años, no he hecho otra cosa que vivir para mi familia, como lo hizo ella", y recalcó que “no es una persona violenta”.

"Tuvimos discusiones porque había momentos donde no nos poníamos de acuerdo, ella tenía una visión de las cosas y ella otra, pero yo no soy una persona violenta", explicó, antes de criticar la forma en la que María Fernanda muestra a su hija Giovanna en las redes.

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN ANUNCIÓ QUE DEMANDARÁ A RICKY DIOTTO TRAS LAS DENUNCIAS CRUZADAS

"Yo hablé con ella y le dije lo que pensaba del tema de las redes. Yo subo fotos de mi hija, pero desde un lado normal, en relación a una nena de su edad. Yo no visto a mi hija como una nena de 15 años. No muestro una imagen de una chica que no es", dijo, y más adelante resaltó que “se hace cargo prácticamente de todo”, en lo referente a lo económico.

Las palabras de Diotto no pasaron inadvertidas ya que, finalizando su emisión, en Intrusos revelaron que María Fernanda Callejón estaba analizando demandar a su ex “por la imputación de un falso delito”, según explicó Pablo Layús.

“Cuando Ricky habla de la utilización de la nena en las redes, le está imputando a María Fernanda un delito que no se cometió”, agregó, mientras Guido Zaffora hacía hincapié en el término “sexualizar” que habría utilizado el músico.

“Pero entonces uno de los dos miente”, analizó Maite Peñoñori. “Él dijo en la nota que se hace cargo de todo y la tiene la mitad de los días, no entiendo”, agregó la panelista.