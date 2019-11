Ricardo Biasotti salió al cruce de la acusación de abuso sexual a su hija: "Son barbaridades y mentiras"

Anna Chiara del Boca (19) acusó públicamente a su padre, Ricardo Biasotti (60), por abuso sexual agravado por el vínculo generó un fuerte impacto. La joven, fruto de la relación del empresario con Andrea del Boca (54), aseguró que lo denunciará judicialmente.

“Está todo en manos de mi abogado”, dijo Anna Chiara, en un audio a Nosotros a la Mañana. Ante la enorme repercusión de la grave noticia, Biasotti salió a defenderse de la delicada acusación hecha por su hija. “Por supuesto que estoy al tanto de las barbaridades y mentiras que se están diciendo”, comenzó en un mensaje que le envió a Karina Iavícoli, de Los Ángeles de la Mañana.

“Esto es lo que me han hecho a lo largo de los últimos 20 años de mi vida. Estoy evaluando el curso de acción. Por supuesto que desmiento rotundamente todas las cosas que están diciendo. No puedo decir nada más porque mi abogado me pide que no hable”, concluyó el empresario.