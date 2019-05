En febrero, Verónica Ojeda (39) hizo las valijas y voló con su hijo, Dieguito Fernando (6), rumbo a México, para compartir una estadía con Diego Maradona (58). Desde ese instante, la blonda dejó entrever la buena relación que el Diez tenía con su hijo. Incluso, con ella.

Sin embargo, la armonía familiar llegó a su final escandalosamente. Este martes, Ojeda regresó con el menor a la Argentina, en medio de versiones de una fuerte pelea. Primero, Lío Pecoraro contó que Diego la habría echado de la casa, tras protagonizar una pelea. Luego, Débora D’Amato amplió: "La cuestión de violencia no tendría que ver con Verónica, sino con el nene. Había muchas diferencias entre ellos".

"'¿Hubo violencia?', le pregunté a Verónica. Y ella me respondió: 'Hasta que no hable con mis abogados, no puedo contestar nada'". G-plus

Con la polémica resonando en los medios, Jorge Rial dio detalles del conflicto que habría protagonizado Maradona con Ojeda en México: “Los que les puedo contar es que sí hubo una pelea, sí hubo bardo y sí hubo violencia. Es más, sería bueno que Verónica nos mostrara sus brazos. Según me dicen, tiene marcas. También me dicen que va a ver con los abogados el principio de territorialidad, para saber en dónde se hace la denuncia, si se hace en México, donde ocurrieron los hechos, o si se hace acá”.

En contacto vía WhatsApp y con el fin de esclarecer si hubo agresión física, el conductor de Intrusos leyó al aire los mensajes que intercambió con Ojeda y reveló la sugerente respuesta que le dio ante esa puntual consulta.

"Esta es la primera comunicación de Verónica desde que llegó a la Argentina, nos pide disculpas y me dice: 'No voy a hablar con nadie por el momento... Gracias por respetar mi silencio'", empezó detallando Rial. Luego, agregó: "Este es un silencio que grita, algo está significando. Entonces yo le pregunto una sola cosa, por sí o por no. Fui directo al grano porque ella me dio un tiro. ¿Hubo violencia? Le pregunté. Y ella me puso: 'Hasta que no hable con mis abogados, no puedo contestar nada'".

Antes de finalizar el breve chat, el periodista indagó un poquito más: "Entonces yo le pongo: 'Ok. No me lo desmentís'. Y acá viene el primer asomo a qué podría haber pasado: 'Lo único que te digo es que estoy muy triste. Nada más'", contó el periodista, exponiendo que el conflicto entre Maradona y Ojeda existió.