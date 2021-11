Revelaron la tremenda reacción de la madre de Benjamín Vicuña por el escándalo de la China Suárez: "Mira lo que te hizo"

Para dar la versión de cómo caló el escándalo de la China Suárez en la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi estuvo en Intrusos desde Chile la periodista de ese país, Mariela Sotomayor. Allí habló de Isabel Luco Morandé, la madre de Benjamín Vicuña, y el conflicto y las internas que disparó su separación.

“La familia de Benjamín Vicuña es lo más ‘cuica’ que hay. Su familia está por encima del bien y del mal. Viven en una hacienda que es una mansión espectacular que ni la de la película Lo que el viento se llevó. Es maravillosa”, contó la periodista en el ciclo de América.

“La mamá de Benjamín es muy, muy elegante y está casada con un caballero que también es muy distinguido, que tiene muchísimo dinero. Y gente muy lejana a esto que ellos llaman algo ‘tan ordinario’”, destacó.

"Yo creo que la mamá de Benjamín le debe haber dicho ‘espérate un poco, es la mamá de tus hijos, pero mira lo que te hizo’". G-plus

La disputa por la casa que Benjamín Vicuña le dejó a la China Suárez

También Mariela habló del roce familiar que habría tenido el chileno por los bienes que le dejó a la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio. “Por mi olfato, el tema de la casa no tiene que ver con lo económico, tiene que ver lo moral. Yo creo que la mamá de Benjamín le debe haber dicho ‘espérate un poco, es la mamá de tus hijos, pero mira lo que te hizo’”, señaló.

“La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel. Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca". G-plus

“Mal que mal, chiquillos, será una familia adinerada pero con la pandemia los adinerados cambiaron harto. Acá la gente está cuidando sus lucas. De hecho, la gente adinerada tiene miedo de las nuevas elecciones”, resaltó, sobre la situación política y social que vive el país trasandino.

"Como madre si veo que a mi hijo le ponen el gorro hasta por debajo de las orejas y después el otro está dejando casa y auto, creo que yo le diría ‘pensemos bien las cosas’". G-plus

La tensa relación de la mamá de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

“La madre de Benjamín es una mujer muy respetada por su familia, es como una matriarca”, aseguró la periodista.

"La madre y Benjamín tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo, cuando pasó lo del motorhome, ‘tienen una familia, mira lo que les ha pasado, mira lo que estás haciendo’". G-plus

“Yo como madre si veo que a mi hijo le ponen el gorro hasta por debajo de las orejas y después el otro está dejando casa y auto, creo que yo le diría ‘pensemos bien las cosas’”, señaló.

Incluso Mariela contó que la madre del actor estuvo del lado de Pampita cuando se separó de su hijo con toda la polémica con la China. “Yo tengo muy buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina. Tuvieron un tremendo escándalo porque ella le dijo ‘tienen una familia, mira lo que les ha pasado, mira lo que estás haciendo’. Hubo un roce que duró un tiempo”, reveló.

“La China no tenía la mejor relación con la señora Isabel”, aseveró y que mencionó algunas de las actitudes que le molestaban de Eugenia. “Ella llegaba y quería disponer, mandar. Que era medio caprichosa y que si no le hacían el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”, detalló.