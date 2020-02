Revelaron qué pastilla le dieron a Diego Maradona a escondidas de las cámaras: medicación para la presión

El sábado por la tarde Diego Armando Maradona viajó a Rosario junto a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el equipo que dirige cayó por 2-1 ante Central. Más allá de la derrota que complicó todavía más al Lobo en su lucha por no descender a la Primera B Nacional, se habló muchísimo más de una confusa situación con el Diez como protagonista en el banco de suplentes.

A los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando el Canalla se imponía por 1-0 ante Gimnasia por la fecha 20 de la Superliga, un integrante del cuerpo técnico se acercó al DT con algo en la mano que le ofreció a Maradona. La secuencia se vio en vivo para todo el mundo a través del canal de Youtube de TNT Sports gracias a la Diego Cam que lo enfoca de principio a fin de cada encuentro.

El extraño movimiento se completó con la tarea distractiva del Gallego Méndez para tapar la cámara en el preciso momento en que se percató que a Diego además le dieron una botella de agua, para que pueda digerir el comprimido que le acercaron. Por eso, en las redes sociales estallaron las especulaciones sobre qué habría tomado Maradona. En este contexto, desde el club platense revelaron qué fue lo que ingirió Diego: una pastilla para controlarle la presión arterial.

“Diego tiene la cámara que lo enfoca los 90 minutos... Pero no querían que se empezara a hablar sobre qué le dieron de tomar a Maradona. Algo parecido había pasado en el partido contra Talleres en Córdoba, cuando le ofrecieron la pastilla de la presión, no la aceptó, se vio, y estuvieron hablando toda la semana”, explicaron desde el entorno del ex Diez a Infobae.

¿Polémica aclarada?