Revelan qué le atrajo a China Suárez de Armando Mena Navareño: "A ella le impactó que él no sabía quién era"

Oficializado el romance entre China Suárez (29) y Armando Mena Navareño (29), Guido Zaffora contó qué fue lo que más le gustó a la actriz del español, que la hizo volver a apostar al amor tras la separación de Benjamín Vicuña (43).

"China Suárez conoce a Armando mediante un amigo, en una noche en Madrid. Fue en medio del escándalo (con Wanda Nara y Mauro Icardi)", comenzó contando el periodista en Es por ahí.

Y agregó: "El que le presentó a Armando a la China es una persona conocida en el medio, en la Argentina".

"Él no sabía quién era la China. No conocía su carrera. No sabía que ella era muy famosa en la Argentina, y a ella eso le gustó. La impactó". G-plus

Con información en su poder, Zaffora aseguró: "Él no sabía quién era la China. No conocía su carrera. No sabía que ella era muy famosa en la Argentina, y a ella eso le gustó. La impactó. El chico le empezó a preguntar '¿qué hacés de tu vida?'".

¿CUÁNDO NACIÓ EL AMOR ENTRE CHINA SUÁREZ Y ARMANDO MENA NAVAREÑO?

En septiembre de 2021, China Suárez viajó a España para filmar la película Objetos, junto al actor Álvaro Morte, popular en la Argentina por interpretar al profesor en La casa de papel.

En ese viaje, y a pocos días de anunciar su separación de Benjamín Vicuña, la China conoce personalmente a Armando, con quien tuvo un apasionado affaire.

El tiempo pasó, la actriz y el empresario continuaron en contacto, hasta enero de 2022 que Suárez viajó a Madrid para verlo y apostaron de lleno al amor.