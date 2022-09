Revelan el origen de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ella no pudo superar lo de China Suárez"

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y se desató el escándalo.

Luego de que él expusiera sus chats privados y la tildara de "tóxica", revelaron el origen de la separación.

Fue Mariana Brey quien aseguró que la hermana de Zaira Nara había tomado la decisión de separarse desde hace tiempo.

Y subrayó que el motivo principal por el cual decidió dar un paso al costado fue el affaire que el padre de sus hijas vivió con China Suárez.

EL MOTIVO POR EL CUAL WANDA NARA SE SEPARÓ DE MAURO ICARDI

"En realidad, ella esto lo tenía decidido hace tiempo, intentó pero no pudo superar lo de China Suárez. Lo qué pasa es que esperó porque si ella no lo acompañaba, él no quería firmar el contrato en Turquía".

"En realidad, ella esto lo tenía decidido hace tiempo, intentó pero no pudo superar lo de China Suárez". G-plus

"Los chicos ya están yendo al colegio en Estambul y la idea es que vivan en dos casas diferentes. Ella ya ahora va a contar todo en una revista, pero bueno, adelantó esto. Ahora acá tiene mucha relación con Lizy Tagliani, sale a los lugares de moda y bueno, está disfrutando", contó Mariana, contundente, en Polino Auténtico.

¿Qué dirá Wanda?