En medio de un año que la tiene encabezando Brujas en Carlos Paz, la famosa obra que regresó con un elenco renovado, Viviana Saccone (50) dio un móvil para Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) donde habló de su soltería y cómo tiene un arrollador éxito con los hombres… ¡en Instagram, Facebook y Twitter!

“¿Recibis propuestas en las redes sociales?”, indagaron en el ciclo que conduce Noe Antonelli y Tomás Dente. “¡Todo el tiempo! Es la verdad”, lanzó la actriz, con una carcajada. “Me pasa mucho que en las redes me dicen cosas, me preguntan ‘¿por qué no salimos?’”, detalló, pero hoy conocer a gente por ese medio no es lo que más la seduce.

"No me gusta salir con gente que no conozco porque me puedo comer un bodrio tremendo. Capaz la paso bárbaro y conozco al amor de mi vida, pero prefiero salir con alguien con quien pude cruzar unas palabras antes de aceptar una invitación". G-plus

“A mí no me gusta salir con gente que no conozco porque me puedo comer un bodrio tremendo. Capaz la paso bárbaro y conozco al amor de mi vida, pero no quiero que de pronto eso no ocurra y tener que pasar por ese mal momento. Prefiero salir con alguien con quien pude cruzar unas palabras antes de aceptar una invitación”, aseguró la actriz, que estuvo en una relación de 4 años con el actor Santiago García Rosa, 25 años menor a ella.

¿Hoy podría volver a enamorarse con alguien más joven que ella? “Esas cosas suceden. No soy de las que creen que hay que salir a buscar y no estoy cerrada, ni en la búsqueda. Si sucede, en buena hora. Si ocurre no voy a dejar de disfrutarlo”, aseveró Viviana Saccone, dejando en claro que el amor lo vive sin ningún prejuicio.