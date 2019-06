Instalada en Nueva York, donde vive la mayor parte del año, Vicky Xipolitakis (33) lanzó una afirmación que generó mucha controversia en las redes sociales: “¡Me siento muy feliz porque Salvador (6 meses y medio) pudo conocer la calle!”. La frase de la esposa del financista Javier Naselli (55) llegó a la portada de la revista Caras y, en diálogo con Ciudad, Vicky se defendió de las críticas generadas.

Lejos de enojarse y tomárselo de manera personal, Xipolitakis relativizó los comentarios en su contra: "Tengo un millón de seguidores y solo un par de comentarios así. Es como que en una cancha de fútbol llena y que solo dos personas te digan cosas feas. Me quedo con los que tiran buena onda".

En medio de las grabaciones a bordo de un crucero que navegaba por el Mar Mediterráneo para el especial que prepara con Marley y Mirko para el ciclo Por el Mundo, la actriz aclaró en qué situaciones "sale a la calle" en Argentina: "Es muy bebé, nunca pude llevarlo a una plaza. Solo salimos a la calle por Lanús, cuando voy a lo de mis padres".

A la hora de justificar por qué no pasea por la vía pública con Salvador en Buenos Aires, Vicky había argumentado en la entrevista con el semanario: “En la Argentina me da miedo sacarlo. Primero, por la inseguridad, y segundo, porque sola no puedo ir a muchos lados con un bebé. Porque Salvador es frágil como un cristal y así lo cuido. Es muy chiquito aún y es frágil, y sé que es la mamá la que lo tiene que proteger siempre con amor y felicidad. En Nueva York hacemos vida de nene y mamá normales. En Buenos Aires, en cambio, no puedo salir sola con él en brazos y, además, con la inseguridad me da mucho miedo. Yo soy la responsable de protegerlo y criarlo con amor y felicidad. Por suerte, mi casa porteña es muy grande, así es que paseamos por todos los ambientes. En Buenos Aires solo me manejo en auto para ir a cada lugar que necesito”.

Frente a esto, en Twitter estallaron los comentarios mordaces contra Vicky Xipolitakis.

