La respuesta de More Rial cuando Ángel le preguntó por su relación con Jorge y su familia: "No tengo problemas con nadie"

El tiempo en el que More Rial estaba enfrentada públicamente con su padre, Jorge Rial y con su hermana, Rocío quedó en el pasado y hoy la relación que tiene con todos volvió a recuperarse y es más fuerte que nunca.

“¿Hoy estás bien con tu viejo, con toda la familia?”, le preguntó Ángel de Brito a ella en una nota que ella le dio a Los Ángeles de la mañana. “Está todo en orden, por suerte estoy bien y no tengo problemas con nadie”, aseguró, contundente.

También allí apuntó contra los que se metieron con su padre tras el final de TV Nostra. “No me gusta que lo critiquen. Las redes están hechas para eso, pero no me gusta que hablen de él porque tiene una trayectoria. Bien o mal, pero la tiene. Es lo mismo que te vengan a bardear a vos. Hablan sin saber", señaló.

En paz y armonía: More habló de su relación con Jorge Rial.