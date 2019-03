La bailarina aguarda a que el actor defina si participará del Bailando , pero ya se mostró desafiante con su ex.

En abril, Marcelo Tinelli desembarcará en la pantalla de eltrece con el Súper Bailando, porque este 2019 cumple 30 años el programa. Convocado a ser parte del certamen, Fede Bal visitó Los Ángeles de la Mañana, confirmó su reunión con los productores de Laflia, pero no anunció ¡todavía! su incorporación al show.

Sentado al lado de Lourdes Sánchez, la bailarina que lo podría escoltar en la pista, el actor expresó: "Yo no puse ninguna condición, pero dije que, de bailar este año, lo haría con Lourdes porque no considero que otra chica, otra bailarina u otra figura, me pueda acompañar mejor que ella".

"Esto es un desafío. Hay que superar lo espectacular que hicieron con Laura... ¿Si la voy a superar? ¡Obvio!". G-plus

Buscando la confirmación en vivo de su participación en el Bailando, Ángel de Brito le preguntó: "¿Cuál es el porcentaje de probabilidades?". Pero Fede fue cauto: "No sé, un 50%", dijo, sin jugarse con la respuesta y dándole pie a un picante comentario de Mariana Brey: "No puedo creer que los fans (de Laurita) puedan influenciar en tu decisión".

Con una expresión facial más seria, Fede explicó el dilema que enfrenta: "Entendé esto: jugaste en River toda tu vida y te pasás a Boca... Yo no le tengo miedo a nada, ni pende de eso mi decisión, pero bueno...".

Sin embargo, la que intentó ablandar la situación y ponerle picardía fue Lourdes: "Esto es un desafío. Hay que superar lo espectacular que hicieron con Laura". "¿Y la vas a superar?", retrucó rápidamente el conductor. A lo que ella lanzó un contundente "¡obvio!". Tras la desafiante y divertida respuesta de la bailarina, Bal reaccionó con una inmediata carcajada, y acotó: "Ya quería competir".