La respuesta de L-Gante a las denuncias de Tamara Báez: "Vive en un country y tiene un auto de 20 mil dólares"

Sin pasar por alto las fuertes denuncias que hizo Tamara Báez en pleno litigio legal con L-Gante –con quien tiene a su beba, Jamaica- Alejandro Cipolla, abogado del músico, salió en defensa del músico y lanzó una fuerte frase en A la tarde.

“No se puede hablar de violencia económica. Tamara vive en un country privado, con un alquiler de 290 mil pesos y tiene un auto de 20 mil dólares”, remarcó el letrado, dejando en claro cómo es el status social de la ex del jurado de Canta Conmigo Ahora.

“Elián no quiere dar a conocer muchas cosas por Jamaica”, agregó Cipolla, deslizando que el artista no saldría a defenderse para no hablar mal de la madre de su pequeña y con quien estuvo en pareja durante varios años.

Alejandro Cipolla: "Hay audios de Tamara Báez que yo podría filtrar". G-plus

“Hay audios de Tamara que yo podría filtrar”, cerró el entrevistado, sin filtro, dando a entender que tendría en su poder algunas grabaciones que podrían perjudicar a la joven en medio de su escandalosa separación.

TREMENDO TESTIMONIO DE UNA VECINA DE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ

En medio del litigio legal que enfrenta Tamara Báez tras separarse de L-Gante, con quien tiene a su pequeña Jamaica, en A la tarde dieron a conocer la versión de una vecina de la expareja quien no tuvo filtro a la hora de opinar de los jóvenes.

Todo comenzó cuando Cecilia Carrizo leyó al aire un mensaje que le hizo llegar una persona que vive cerca de los exnovios: “Tengo la información de una persona que me escribe por privado. Me dice ‘hola, te escribo porque los estoy mirando. Soy vecina de Tamara, del barrio cerrado Country Club del Banco Provincia y aquí no los quiere nadie”.

“Él entra al barrio con mucha gente, hace desmanes a la salida y lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y no la quieren. Los alquileres son anuales y son de 300 mil pesos por mes”, agregó.

"TAMARA BÁEZ ES UNA POBRE CHICA Y L-GANTE ES UN DESASTRE; ADEMÁS DE ADICTO, ESTÁ ARMADO". G-plus

Y cerró, dejando en claro la incomodidad de su fuente: “El tipo entra sin avisar por ser conocido y nosotros, que vemos esta realidad, ella es una pobre chica y él es un desastre; además de adicto, está armado”.