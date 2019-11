La respuesta al hueso de Ángel de Brito a Amalia Granata: "No puede determinar el contenido de mi programa"

El miércoles, Los Ángeles de la Mañana invitó a la fundadora de la ONG Alerta Vida, Raquel Holway, una presunta especialista en abuso que estaría asesorando a Anna Chiara del Boca en su acusación por abuso sexual contra su padre, Ricardo Biasotti (finalmente desmentido por el abogado de la joven).

La mujer terminó protagonizando un fuerte cruce en vivo con Yanina Latorre, luego de que relacionara a Amalia Granata en la denuncia pública de la hija de Andrea del Boca, por haber sido pareja de Biasotti de 2004 a 2006 (cuando habrían ocurrido los hechos).

Indignada, Granata apuntó contra LAM desde Pamela a la Tarde, ciclo en el que es panelista y Latorre lo contó este jueves en el ciclo de eltrece. “Está enojada con nosotros, la vi ayer en el programa de Pamela David y nos pegó muy fuerte. Dijo que le extrañaba de compañeros como nosotros que le diéramos cámara a una mujer como esta, que estaba dolida”, comenzó Yanina.

“Amalia me dijo que estaba muy enojada, que no le tendríamos que haber dado ni cinco minutos de cámara. Esta mujer era una loca, una denunciadora legal que hace operaciones políticas”, completó la panelista. Y Ángel de Brito no se quedó callado...

“Bueno, que haga un programa, que tenga un canal, que haga lo que ella quiera. No puede determinar el contenido de otro programa, el tema está instalado y lo hablamos. Y si ella va a ser funcionaria pública se tiene que acostumbrar a este tipo de cosas”, le respondió el conductor.

“Está enojada y yo la entiendo porque es horrible de lo que la están acusando. Me parece que habla por hablar porque en el programa de ayer le dijimos a esta señora que era una mentirosa y que estaba operando”, concluyó el periodista.