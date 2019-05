La respuesta de Diego Torres, luego de que Julián Weich dijera que "La Banda del Golden Rocket era un hervidero de egos"

Hombre ajeno a las polémicas, Diego Torres habló sobre la llamativa frase que lanzó semanas atrás Julián Weich. El hoy conductor de La Nación + había hablado de su paso por la recordada tira los ‘90 La Banda del Golden Rocket, que compartió con Diego Torres, Fabián Vena y Adrián Suar.

"Yo era un outsider, entré después. Pensá que yo estaba con Diego, con Fabián, con Adrián, con Marisa Mondino, con Araceli González: era un hervidero de egos. Pero yo no me metí a competir con ninguno porque no me sale, no me interesa. Y como entré después, fue como 'que se maten ellos'. No porque se mataran, porque había un buen clima de laburo, pero era una época difícil", aseguró Weich en Modo Sábado, de Radio Nacional. Y Diego no eludió la consulta de rigor.

“Creo que Argentina es una polémica andando y caminando, me da mucha pena que estemos hablando de esto. Yo creo que lo dijo con sentido del humor. Fue un programa hermoso que disfrutamos. En los grupos de jóvenes siempre hay subgrupos, es normal, pero de hecho con Adrián y Fabián tenemos una gran amistad, un gran afecto y gran recuerdo”, dijo Torres, en Agarrate Catalina, por la Once Diez.