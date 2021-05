El reproche en vivo de Iúdica a Horacio Cabak tras su visita a PH, Podemos Hablar: "¿Había mucho apuro para ir?"

La presencia de Horacio Cabak en PH, Podemos Hablar llamó la atención de los medios dada la reticencia del panelista de Polémica en el bar de hablar sobre su escandalosa separación, al punto de que pidió una cautelar evitar que se trate el tema. En el ciclo de América, Mariano Iúdica le reprochó al exmodelo su visita al ciclo y le señaló que se expuso innecesariamente y que se contradijo en su accionar.

“A mí lo que más me sorprendió es cuando diste a entender que tuviste sexo en las últimas 72 horas”, le dijo Iúdica a Cabak en referencia a su actuación en el “punto de encuentro”. “Yo no dije nada. Tuve que calcular igual porque no quería hacer ninguna cagada”, le contestó el panelista, y originó que el conductor lo califique de “bocón”.

“Yo sé que Gaby y el Ruso, los productores de Andy Kusnetzoff, son unos rompebolas (…), pero ¿había mucho apuro para ir? ¿No podías esperar un mes más?”, preguntó Iúdica, que hace algunos días ya le había reprochado a su amigo lo mucho que se expone. “Cuando fuera me iban a decir ‘¿Por qué estás ahí?’. Aunque pasen dos, tres, cinco o seis meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir a un programa?”, se defendió Horacio.

“Te estamos haciendo esta pregunta desde el punto de vista de que estás acá todos los días. (…) Lo que hiciste de la cautelar fue brillante porque se dejó de hablar del tema, ¿y vos vas y te metés otra vez?”, volvió a preguntar Mariano Iúdica y dejó a Horacio Cabak sin respuesta.