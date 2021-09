El representante de Alex Caniggia habló de la escandalosa versión de despido de Polémica en el Bar: "Estaba pautado que era por un mes"

La versión de una nueva y escandalosa salida de Alexander Caniggia de un programa de televisión explotó cuando Ángel de Brito contó en Twitter: "Gutavo Sofovich despidió a Alex de Polémica en el Bar. Lo último fue el viernes: los desafió a Gustavo y a Mariano Iúdica al aire. Iúdica habla y él quiere dar su teoría. Iúdica no lo deja hablar y le dice 'mirá que, si me enojo, cagaste'". Sin embargo, Fabián Esperón, el representante del mellizo descartó el conflicto: "Es raro que Ángel tenga información incorrecta… Alex no los desafió, ellos son amigos. Estaba pautado que estaría solo un mes".

En cuanto al supuesto enojo de Caniggia porque trascendiera que cobraría 400.000 pesos por ir tres veces por semana al ciclo, Sperón explicó a Ciudad entre risas: "No está enojado. Y la cifra que dijeron no es correcta. Para nada. No digo que sea menos ni que sea más lo que cobró. Pero incorrecta. Bastante. errónea. ¡Y nadie se enojó con nadie! Pueden preguntárselo a Iúdica o a Sofovich".

"Alex siempre tuvo buenas relaciones con Mariano, Gustavo y el resto de sus compañeros. Más que buena onda. Pero es fácil. La posta es que está todo bien. Por mí que hablen. Es divertido. De hecho, ayer (lunes) a la mañana publiqué en Instagram el agradecimiento a la producción por este mes que fue bárbaro. Por ahora Alex no arregló contrato con otros, pero por suerte tenemos muchas propuestas", continuó.

Por otra parte, el mánager de los hermanos Caniggia aseguró: "A Alex le gustaba mucho estar en el programa y calculo que lo va a hacer de nuevo". Al final, Fabián Esperón reveló cómo tomaban Mariano Iúdica y Gustavo Sofovich las fuertes frases que Alexander Caniggia decía al aire, como por ejemplo que no se imaginaba al presidente teniendo sexo: "¡Eso era lo que más le gustaba a la producción! Seguramente Alex vuelva a la mesa de Polémica en algún momento".