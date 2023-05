El repentino llanto de Lissa Vera, mientras cantaba junto a Lowrdez de Bandana: "Somos prácticamente hermanas"

A 20 años de la creación de Bandana, Lissa Vera y Lowrdez Fernández se reencontraron como artistas para deleitar a sus fanáticos con sus voces, como lo hicieron tiempo atrás junto a Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán y Virginia da Cunha.

En plena promoción de sus shows y giras, Lissa sorprendió a su amiga y compañera en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) al romper en llanto cuando estaba interpretando la significativa canción El poder de los sueños.

Más sobre este tema La confesión de Lowrdez a Rodrigo Tapari en Canta Conmigo Ahora: "Vos no tenés bombacha, y yo tampoco"

Haciendo uso de su potente voz, Lissa comenzó a cantar sin poder concluir la frase por la emoción de tener a su lado a Lowrdez. "Un mal sueño no sé cómo llegué acá y aunque cueste voy a encarar el final...", comenzó cantando Vera, sensibilizada.

"Es un tema muy fuerte. Son 22 años de trabajar juntas, de pelearla, de vernos caer. De levantarnos. Somos prácticamente hermanas", dijo Lissa. G-plus

"Ay, no te quiero mirar", le dijo a Fernández, quien al verla con lágrimas en sus ojos tomó la posta y continuó interpretando el tema. Sin embargo, la emoción la traspasó y la canción quedó inconclusa. "Estás muy sensible. Me da miedo", bromeó Lowrdez, al tiempo de que Carmen Barbieri se acercó para darle un cariñoso abrazo a Lissa.

Más sobre este tema Lissa Vera reveló sin filtro por qué se separó de su marido: "Tenés que aguantarte los trapos"

LISSA VERA EXPLICÓ POR QUÉ SE QUEBRÓ EN VIVO

"Se emociona. Ay, ¡cómo las quiero! Me muero de amor con estas dos locas. Yo soy igual a ustedes", les dijo la conductora a las integrantes de Bandana. Y Pampito acotó: "¿Por qué llora?".

Secando sus lágrimas, Lissa explicó su repentino llanto en vivo: "Es un tema muy fuerte. Son 22 años de trabajar juntas, de pelearla, de vernos caer. De levantarnos".

"El destino, Dios, nos eligió. Nos puso juntas y hoy estamos de vuelta y queremos que nuestras hermanas vuelvan". G-plus

"Cuando una está hecha un trapito, la otra la levanta. Cuando la otra se hace un trapito, la otra la levanta", argumentó la cantante. Asintiendo, Lowrdez apuntó: "Yo soy la llorona igual".

Y Lissa concluyó el tema manifestando abiertamente su deseo de que las cinco integrantes de Bandana vuelvan a salir a escena juntas.

"Estamos las dos ayudándonos. Somos prácticamente hermanas. El destino, Dios, nos eligió. Nos puso juntas y hoy estamos juntas de vuelta y queremos que nuestras hermanas vuelvan", finalizó Vera.

Emocionada, Carmen Barbieri expresó, antes de ir a un corte y de darles agua a sus invitadas para combatir la emoción: "Estas dos Bandana valen oro".