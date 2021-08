Reina Reech habló del mito que afirma que Ricardo Darín sería el padre de Juana Repetto: "Nunca le fui infiel a Nico"

Reina Reech habló a fondo sobre el mito que afirma que Ricardo Darín sería el padre de Juana Repetto. ¿Por qué surgió? Por su parecido físico con el artista. Contundente, dejó bien en claro que la joven es hija de Nicolás Repetto y contó cuánto le afecto que se dijera lo contrario.

"Nunca jamás le fue infiel a Nico. El único parecido de ella (con Ricardo) es que tiene ojos celestes. Fue un momento de angustia, momento difícil, pero no porque hubiera dudas sino porque es un tema horrible de plantear. Lo hablamos los tres", afirmó en declaraciones que reprodujo Pronto.

Aunque Reina desdramatizó la situación y Juana se lo tomó con humor, a quien no le causó gracia fue a Nicolás. "Me enteré hace poco por Juanita. Ella me lo contó, me lo mostró y me dijo que en Internet había una página sobre el tema. ¡Qué horrible la gente que hace eso! No puedo creer que alguien le haga hacer dudar quién es su papá", contó en su momento el conductor en PH Podemos Hablar (Telefe).

Ricardo y Reina, según ella contó hace años, estuvieron en pareja mucho antes de que ella conociera a Nicolás.