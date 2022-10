Rei, el novio de María Becerra, contó que rechazó actuar con Daddy Yankee por un romántico motivo

Con una ascendente carrera musical y enamoradísimo de María Becerra, el cantante Rei estuvo como invitado a PH Podemos Hablar donde contó que renunció por amor a ser telonero de Daddy Yankee.

“Yo hago shows, toco en festivales, en boliches y en distintos lugares. Antes de ayer me ofrecieron, me dijo mi manager, para tocar el 31 de diciembre a la noche en otro lugar lejos de acá donde yo voy a estar lejos de mi familia”, contó. “Por ahí te pagan el triple de lo que vale lo tu show, pero yo prefiero estar con mi familia”, afirmó.

Sin embargo, el músico sorprendió a Andy Kusnetzoff por el gesto de amor que tuvo con la cantante en su gira europea por el que le dijo “no” al popular reggaetonero. “Fui a España a acompañar a mi novia por su trabajo, ella arrancaba una gira que comenzaba el 26 de septiembre y yo terminaba mi gira y arrancaba la de ella”, relató.

"Me hubiera encantado, con mucho gusto, tocar para Daddy Yankee. Cuando le conté a María le dije ‘no voy a ir’. ‘Yo vine acá a acompañarte a vos y me quedo acá'". G-plus

“Pasaron dos o tres días y me llega un mensaje de mi equipo de trabajo ofreciéndome la oportunidad de ir a abrirle el show a Daddy Yankee, el último show en el Movistar Arena. Obviamente dije que no porque yo estaba disfrutando del momento de amor, de vacaciones y de compartir con ella”, contó, asombrando al conductor.

“Sentí que lo más honesto para mí era acompañar a la persona que amo en su gira. En otro momento tocaré para otro artista. Me hubiera encantado, con mucho gusto, tocar para Daddy Yankee”, aseguró, sobre su decisión.

“En ese momento yo me hice cinco días de vacaciones y no quería romperlos por mi trabajo. Siento que fue algo muy pasajero. Yo le conté a María y le dije ‘no voy a ir’. ‘Yo vine acá a acompañarte a vos y me quedo acá’”, afirmó, sin arrepentimientos por su decisión.

