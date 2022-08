Regresa Casados con hijos y Florencia Peña mostró un adelanto de lo que viene

Y finalmente todo está dado para que Casados con hijos en teatro debute en enero de 2023. Después del anuncio del ingreso de Jorgelina Aruzzi al elenco, Florencia Peña compartió con sus seguidores un desopilante momento con Guillermo Francella, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis.

“Calentando los motores… ¡Ya estamos grabando los spots de radio! Y tratando de recordar cómo era”, escribió divertida en sus redes sociales la actriz , que aparece en las imágenes dando algunas de las frases más conocidas de Moni Argento, al igual que sus compañeros.

“Los Argento están de vuelta. ¡En días salen las entradas a la venta!”, anunció sobre el debut que tendrán en el verano del año que viene, luego de que el estreno en octubre de 2020 de la obra fue suspendida por la incertidumbre que existía en ese momento por la pandemia del coronavirus.

JORGELINA ARUZZI REEMPLAZA A ÉRICA RIVAS EN CASADOS CON HIJOS

Casados con Hijos debutará el 5 de enero de 2023 en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. Los protagonistas en el teatro serán Guillermo Francella y Florencia Peña, acompañados por Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi. Érica Rivas, en enero de 2022, había dado su versión de por qué no estará en la obra teatral.

"Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo. Y agregó: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo", aseguró. "Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", cerró Érica Rivas.