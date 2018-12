La reflexión de Tinelli sobre ShowMatch y el cambio de época: "Hay un montón de cosas que uno ha hecho y que hoy no las haría ni en pedo"

Una noche especial se vivió en ShowMatch con la final de Bailando 2018. Y un tema que no faltó fue la importancia que se le dio este año en el certamen a la causa feminista. Marcelo Tinelli terminó haciendo un análisis sobre el gran cambio que experimentó su programa en el último tiempo, justo cuando Jimena Barón le agradeció su compromiso con la lucha.

“Estaba asustada de venir, pedí estar tres galas e irme a mi casa. Y estoy feliz, feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio del mundo, de las mujeres, de la forma de pensar. Que hayan abrazado la evolución del mundo y de las mujeres. Te agradezco porque se que hicieron un cambio gigante. Yo estuve acá antes y habla de una cabeza enorme de tu parte y de un cariño y un compromiso enorme con las minas. Te lo agradezco infinitamente. El ritmo libre lo tengo en mi cabeza y en mi alma para siempre”, le dijo Jimena a Tinelli. “Para toda la gente que habla y es un poco molesto. Registren la gente que nos acompaña y que abraza el cambio. No condenemos y agradezcamos a gente que también cambia”, siguió la actriz y cantante.

Luego fue Marcelo quien hizo un análisis y habló del momento que vivimos en nuestro país y el empoderamiento femenino que se respira: “Hay dos palabras que esta noche tienen mucho que ver. Aprender, que a muchos les cuesta y a otros no, pero es importante hacerlo. Uno siempre puede ser mejor. Así como uno tiene que arrancar de cero, armando una nueva empresa, una nueva productora. Es un aprendizaje y un agradecimiento”, empezó, diciendo.

“Yo jamás pensé que podía volver a tener un hijo a los 54 años, sin embargo, tener un hijo me hace aprender un montón de materias que las tenía resueltas. Esa universidad de la paternidad ya la había pasado. Le quiero agradecer a mi mujer y a Lolo, mi hijo, que me enseña todos los días”, remarcó, sobre quienes lo ayudan a cambiar.

“Les quiero agradecer al colectivo Actrices Argentinas y fundamentalmente a las mujeres. Porque este cambio que estamos viviendo todos, o por lo menos nosotros, que venimos de una generación diferente, donde por ahí hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás. Nos hace aprender y ser mejores personas. Esta buenísimo y me encanta este nuevo mundo, este rol de la mujer y su participación activa”, señaló. “Intentamos hacer un montón de cambios y, que lo diga alguien como vos que está acá y que tiene activa participación, les decimos ‘gracias’”, destacó.

“A mí me enseñan las mujeres de mi casa. Mi mujer, mis tres hijas, me enseña Jimena, Laurita, Flor, las productoras, a ser mejores personas. Hay un montón de cosas que uno ha hecho y que hoy no las haría ni en pedo. Realmente no las haría y no desde un lugar de ‘bueno, sí, porque conviene’ . Uno siente un cambio grande y un compromiso hermoso”, reflexionó. “Por eso te quiero agradecer, Jimena que vos me enseñás un montón de cosas a mi y nos enseñás a todos a ser mejores personas”, finalizó. Sin embargo, su discurso final retomó el mensaje.

“Hay un gigantezco cambio social que se viene gestando y se viene visibilizando y tiene mucho para enseñarnos. Muchas de las mujeres que están en este programa estan impulsando un grito de Justicia e igualdad que es imparable. No se puede ignorar más” “Quiero aplaudir y felicitar a Actrices Argentinas por el trabajo que están haciendo”, señaló.

“Todos queremos dejarles una mejor sociedad a nuestros hijos y nuestras hijas. Muchos de nosotros somos hombres de otras generaciones que nos criamos con otros códigos y no es momento de quedarse callados. Ni para los hombres, ni para las mujeres. Tenemos que repensar y corregir”, marcó. Y apuntó a lo que fue la historia de su programa y a la propia historia de la TV nacional. “Hay contenidos en el programa que hoy no los haría nunca y que están ahí, como otros de tantos años de tele y de grandes figuras de la televisión argentina. Hoy lo podemos reconocer porque escuchamos, aprendemos y seguimos aprendiendo. Las sociedades no cambian para atrás, sí para adelante”, finalizó, con una fuerte reflexión.