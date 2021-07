La reflexión de Pampita luego de que Nico Vázquez y Accardi se salvaran de milagro en el derrumbe en Miami: "No creo en las casualidades, este no era su momento"

En medio de la conmoción que generó la noticia sobre el derrumbe de un edificio en Miami en el que se hospedaban Nico Vázquez y Gimena Accardi, quienes lograron salvarse de milagro de esa tragedia, los actores regresaron a la Argentina y Pampita opinó de este tema en su programa.

“A ellos les agarró el derrumbe estando en el estacionamiento, por eso lograron salir antes de que se cayera todo”, comenzó diciendo la conductora de Pampita Online. Y agregó una opinión personal: “Yo no creo en las casualidades, me parece que en esta vida está todo escrito; cuándo llegas, cuándo partís. Y el momento de ellos no era ese para nada”.

“Nos alegramos mucho de que ya estén en su casa y que reciban todos los mimos que se merecen para esta situación traumática”, continuó, solidarizándose con Nico y Gime en medio de este difícil momento.

"Yo no creo en las casualidades, me parece que en esta vida está todo escrito; cuándo llegas, cuándo partís. Y el momento de Gimena Accardi y Nico Vázquez no era ese para nada". G-plus

Y cerró, a corazón abierto: “Aprovechamos también para mandarle un abrazo gigante a todos los que todavía están sin novedades sobre los argentinos desaparecidos en el derrumbe de este edificio y lo lamentamos de todo corazón que estén viviendo este momento de tanta angustia. Les deseamos lo mejor a ellos también y un abrazo apretado para los que están pendiente de esa información que pasan los días y todavía no llega”.