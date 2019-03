La reflexión de Marcelo Tinelli sobre el "corte de polleras" en ShowMatch: "Hoy lo veo y me da vergüenza"

En una extensa entrevista en Basta de todo, el ciclo radial de Matías Martin, Marcelo Tinelli analizó sus 30 años al frente de ShowMatch, que se inició en 1990 como Videomatch. El conductor se refirió a cómo fue evolucionando el humor de su ciclo y terminó reflexionando sobre el “corte de polleras” que hizo en los inicios del Bailando (el primer concurso de baile fue en 2006), a la vez que destacó la importancia que tuvo Los Roldán para tratar por primera vez la transexualidad en el prime time.

“Me parece que juzgar un programa como el nuestro por todo lo que ha hecho, por el humor que se hacía hace 30, 20 ó 10 años, es absolutamente injusto. Por más que pasen 50 mil videos… Porque de esa manera podés juzgar a miles de personas en la Argentina. Desde Jorge Guinzburg... No sé, poné al que quieras que hacía humor, porque el humor pasaba por otro lado en ese momento. Podés poner a Olmedo, a Pinti…", aseguró.

"Que me digan 'en 2007 cortabas polleritas' a mí no me ofende. Yo lo hacía, a mi mujer también se lo hacía y nos reíamos. Alguna dijo 'no, yo no quiero'. Bueno, perfecto. Había otras que sí y yo las cortaba y las tiraba para arriba. Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí y para hoy", aseveró.

"Son cambios mínimos que nosotros hicimos. Que un hombre se bese con otro hombre. Quizás, fuimos el primer programa que lo hizo en vivo. Y en ficción, yo puse un travesti cuando hacíamos Los Roldán y todos me decían ‘qué barbaridad, no te van a pautar’ y fue un éxito". G-plus

También analizó el lugar que tuvo Florencia de la Ve en Los Roldán, comedia que él produjo en 2004 y 2005, y otros hechos que se dieron en su histórico programa:

"Estamos preparando el primer programa y tenemos todas las notas viejas como el Insoportable, Raporteros, Deportes en el recuerdo. Va a estar el Súper Bailando y después Genios de la Argentina, un programa de talentos y vamos a recorrer la Argentina". G-plus

¿Qué se viene para ShowMatch en 2019? “Me cuesta creer que estemos cumpliendo 30 años”, empezó diciendo el animador. “Es un año fuerte. Vamos a hacer cosas lindas. Se me vienen recuerdos, se me viene Badía. Me emociona pensar en Gustavo Yankelevich, en Romina Yan. Soy melancólico en esas cosas”, dijo, sensibilizado.

“Estamos preparando el primer programa y tenemos todas las notas viejas como el Insoportable, Raporteros, Deportes en el recuerdo. En el primer programa va a haber mucho de todo eso”, reveló. “El segundo programa va a ser el Súper Bailando y después Genios de la Argentina, yo le tengo una fe bárbara. Es un programa de talentos y vamos a recorrer la Argentina y creo que va a estar muy bien. Siento que tenemos un muy buen programa”, finalizó Tinelli sobre el año que se viene.