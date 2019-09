La reflexión de Agustina Cherri en la cuenta regresiva antes de dar a luz a su tercer hijo: "Son días de espera, ansiedades y nervios"

En medio de la cuenta regresiva antes de que llegue el nuevo integrante de la familia (y su primer hijo junto a Tomás "Pepo" Vera), Agustina Cherri (34) disfruta de su pancita de 8 meses y comparte con sus seguidores cómo vive esta hermosa etapa de su vida.

"Son días de espera, de ansiedades, de nervios. Y ella, mi niña mayor, me acompaña, me escucha, me ayuda, me pelea, me reta, me cuida", comenzó diciendo Cherri, señalando la importancia de tener cerca a Muna (su hija de 9, fruto de su relación con Gastón Pauls, con quien también tiene a Nilo, de 7), en Instagram.

"Ella me enseñó todo lo que sé de la maternidad. Ella me abrió el camino y ahora me sigue enseñando cada día a entender que por más que las mamás queramos manejar todo, tenerlo todo controlado, son ellos los que marcan su destino, y ahí estamos nosotras para guiarlos. Te amo mi pequeña Muna", cerró, sensibilizada, en las redes, junto a una foto en blanco y negro con su pequeña.