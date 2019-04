El reencuentro hot de Ivana Icardi con Luifa tras quedar eliminada de el GH italiano: "No nos separamos más"

El paso de Ivana Icardi (23) por la casa de Grande Fratello 2019, el Gran Hermano italiano, fue breve, pero muy comentada. En los 21 días que la hermana de Mauro Icardi (26) estuvo en el reality, la versión de affaire con el modelo Gianmarco Onestini (22) comenzó a tomar fuerza. A tal punto que la producción del programa permitió que ingrese Luifa Galesio (28) para aclarar los tantos con su novia.

Luego de ese hecho y de que Ivana le dijera a su novio que no le fue infiel, el público decidió eliminarla de GH. Una vez en su hogar, la rosarina levantó la temperatura en su Instagram Stories al dejar asomar su reencuentro hot con Luifa, ambos en la cama y a los besos.

"Vos sos todo para mí. No nos separamos más. Te amo a morir. Que aquellos que no son amados continúen hablando, nuestro amor no puede ser tocado", escribió Icardi en el video, dejando el caro su amor por su novio, tras su polémico paso por el reality.