El recuerdo que hizo emocionar hasta las lágrimas a Laurita Fernández en vivo: "Está bueno ver todo el recorrido y disfrutar del camino"

En una profunda nota que le dio a Fer Dente en Noche al Dente, Laurita Fernández no pudo evitar quebrar en llanto al recordar su recorrido artístico y como sus padres fueron el pilar fundamental que la acompañaron desde sus primeros años.

Todo comenzó cuando la actriz de Matilda, el musical dio detalles de la elección que hizo para su disco de la vida, una sección en la que destaca los temas que lograron marcarla: “La canción Y qué, del Paz Martínez, es un gran tema y todos me parecen hermosos, pero no lo elegí por el tema en sí. Lo elegí por lo que me hace acordar. En casa mirábamos todas las novelas y esta canción me hace acordar mucho a la mesa redonda que teníamos en Mataderos”, comenzó diciendo la invitada de la noche en vivo.

Más sobre este tema Laurita Fernández y Peluca Brusca, a los besos en la función de prensa de Matilda: las fotos de la pareja

“Era llegar de danza tarde y que mi mamá me espere con milanesas mientras mirábamos las novelas. Esta canción es de una novela que se llamó Padre Coraje y que muchos conocemos, y por eso me hace acordar mucho a esos momentos”.

“Hay veces que voy en el auto y hago el ejercicio de pensar en que está buenísimo todo lo que uno quiere lograr, pero también está bueno ver todo el recorrido y disfrutar ese camino. Yo trabajé mucho para calmar las ansiedades y entender que todo llega a su tiempo”, continuó.

Más sobre este tema Laurita Fernández reaccionó con tremenda indiferencia a la defensa de Nazarena Vélez en su conflicto con Roccasalvo

Y cerró, a corazón abierto y lágrimas en los ojos: “Yo llegaba a mi casa, estaba el olor de la milanesa, la comida recién hecha. También fueron épocas duras, todos las viven, pero siempre con mucho amor hacia mi hermana y hacia a mí. Mis viejos se desvivían, me llevaban a cualquier hora y hacían tiempo tres horas en el auto para después traerme. Como tenían hijas mujeres no se animaban a dejarnos solas tan tarde, y me lleva mucho a esa mesa redonda y esa casa en Mataderos. Hoy, ellos me acompañan, vienen a los estrenos y me hacen una cartita. Yo siempre trato de conectar con la gente de toda la vida”.

Más sobre este tema Profunda reflexión de Laurita Fernández al hablar de su gran momento profesional y sentimental: "Eso no siempre me ha pasado"

FUERTÍSIMA DECLARACIÓN DE AMOR DE PELUCA BRUSCA A POCO DE COMENZAR SU NOVIAZGO CON LAURITA FERNÁNDEZ

A poco de que blanquearan su incipiente historia de amor, Claudio “Peluca” Busca habló a fondo de su noviazgo con Laurita Fernández y sorprendió a todos en Nosotros a la mañana al analizar su relación con la conductora de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Joaquín “el Pollo” Álvarez opinó de este vínculo mientras tenía al productor en un móvil: “Te voy a decir una cosa, lo que pasa es que los quiero mucho a los dos. Muchas veces, yo no hago preguntas y digo cosas al aire, Pelu. Le tengo fe a esta pareja, loco. No me pregunten por qué. ¿Viste que hay veces que le tenés fe a una pareja y hay veces que no? Si no lo tuviese, no lo diría tampoco, pero le tengo fe”, expresó.

Fue entonces que Peluca redobló la apuesta: “Mirá, yo le tengo una fe bárbara. Así que si vos le tenés fe y todos los que me conocen le tienen fe, yo la tengo también. Cuando estás con alguien y todas las charlas tienen algo en común… Viste que a veces hay esa especie de competencia cuando los dos trabajan de lo mismo o en televisión, y en mi caso no siento que sea así”.

Más sobre este tema Carmen Barbieri respondió contundente si Laurita Fernández fue "su mejor nuera"

“Creo que me complemento. Me encanta que ella me dijo ‘Pelu, esto no está bien’, o ‘¿por qué no sumamos esto?’. Y a mí me encanta decirle ‘dale para delante’, o ‘fijate esto’. Si eso funciona y todos sabemos el rol que ocupamos, buenísimo. Nuestra relación laboral no cambia, sí a veces es medio raro cuando sentís que querés darle un beso o tocarla porque al lado están tus compañeros de laburo”, cerró el entrevistado, muy enamorado.