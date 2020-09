La recriminación del Pollo Álvarez en vivo a Nicole Neumann y Agustina Kämpfer: "Se quedan en Pampa y la vía"

“¿Cuántas veces viste el programa la semana pasada?”, le lanzó a quemarropa el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana a Nicole Neumann, que con una risa nerviosa terminó admitiendo que “ninguna”. El conductor entre risas admitió que quiere que sus panelistas miren el programa e incluso Agustina Kämpfer contó que le suele hacer el mismo reclamo.

“Nada me gusta más, Pollo, que cuando decís ‘un beso para Agustina que seguro no está mirando’ y te mando al chat un mensaje diciendo ‘buenas’. Eso lo disfruto tanto”, lo chicaneó la periodista, mientras que la modelo dio sus explicaciones. “Fueron cinco días, pero todo tiene una explicación. Como estoy trabajando de ocho de la mañana a cuatro de la tarde tenía que resolver varias cosas. Fue la semana de ir al médico, trámites de banco y un montón de cosas que eran a la mañana y tenía que resolver, así no tengo que faltar a la mañana cuando me toca venir”, se excusó.

Divertida, Nicole admitió que en esos días en los que no trabajaba prefería dormir, pero el Pollo Álvarez cerró el tema sin perder el humor. “Si hablamos de algo que pasó la semana pasada ustedes dos quedan en Pampa y la vía”, finalizó.