El reclamo que le hizo el hijo mayor de Wanda Nara a Maxi López: "Papá, no me regalaste nada para mi cumpleaños y Navidad"

Ana Rosenfeld dio a conocer uno de los últimos conflictos familiares que hubo en la familia de Wanda Nara y su exesposo Maxi López. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la abogada confesó que el hijo mayor de la empresaria y el jugador, Valentino, le hizo un reclamo a su padre en comunicación telefónica.

“Me contó Wanda ayer que el nene le dijo ‘papá, para navidad y mi cumpleaños no me regalaste nada, ¿por qué no me regalás el último celular que todos mis amiguitos del colegio lo tienen?’. Y el padre le dijo ‘yo me compro el 12 plus y te doy el que yo tenía’. No sé cuál era el que tenía pero la verdad que eso le molestó, como mil cosas más”, relató la representante legal de Wanda.

Luego, Rosenfeld destacó que Mauro Icardi es quien da los gustos y mantiene a los hijos que su esposa tuvo con el futbolista. Sin embargo, según reveló la letrada, el niño de 12 años quiso hacerle ese pedido a López: “Mauro le compra todo, pero el nene quiso pedirle al papá”.

La polémica entre Wanda Nara y su ex marido no cesa y sus hijos habrían salido en defensa de su madre. El último día del padre, Maxi López publicó un posteo en contra de Nara, lo que provocó la reacción de Valentino: “El posteo le súper molestó a ella y a los chicos. Hay un audio que incluso Wanda me lo reenvió en el que el nene mayor le pide por favor al padre, no solamente que saque ese posteo, sino que también que por favor se abstenga de lastimar a su madre”, contó Ana Rosenfeld.