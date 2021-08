El reclamo de Ángel de Brito a la producción de La Academia: "Me sacaron el camarín para dárselo a Noelia Marzol"

Ángel de Brito hizo un reclamo a la producción de La Academia luego de que le sacaran su camarín. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista reveló que se lo prestó a Noelia Marzol el último miércoles por pedido de la producción y comentó que lo mandaron al camarín de Hernán Piquín.

"A mí la producción apenas me saluda. Ayer me sacaron el camarín para dárselo a Noelia Marzol". G-plus

“Lo que me quedé pensando es cuando Jimena dijo ‘la bajada de línea de la producción para nosotros es que juzguemos lo que vemos acá’”, remarcó Maite Peñoñori y el conductor de la emisión matutina de eltrece manifestó: “A ella. A mí la producción apenas me saluda. Ayer me sacaron el camarín para dárselo a Noelia Marzol”.

Entonces, la panelista le dijo que pensó que se lo había ofrecido él y De Brito explicó cómo fue realmente. “Sí, me preguntaron desde la producción y yo se lo cedí pero me mandaron al camarín de Piquín. No igual Hernán divino se fue y me dejó solo en el camarín”, contó el jurado de ShowMatch.