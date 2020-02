La reacción en vivo de Martín Baclini al fuerte mensaje eliminado de Cinthia Fernández: "Qué bombazo"

Cinthia Fernández y Martín Baclini terminaron su relación puertas adentro a mediados del año pasado. Tiempo después, blanquearon el final de su romance públicamente, aunque continúan manteniendo un vínculo. Aún enamorada del empresario, la bailarina publica numerosos mensajes sobre el desamor en su cuenta personal de Instagram.

Invitado a Intrusos, Baclini leyó en vivo una fuerte publicación que había hecho Cinthia, eliminada minutos despúes. “Te dejar ir tan fácil porque en el fondo ya no querían tenerte, y le hiciste un favor yéndote primero, no te engañes pensando que te extraña, porque quien te extraña hace hasta lo imposible por hablarte, verte y explicarte por lo menos qué siente”, rezaba el posteo de Fernández.

Atónito, el empresario no ocultó su sorpresa. “Qué bombazo. Un bombazo es eso. A mí no me llamó y me dijo ‘es para vos’, pero si tengo que ser transparente, quizá habla del lado del amor hacia mi persona", comentó Martín.

“Creo que una cosa es la culpa y otra es si me hace mal sentir que ella está mal. Yo culpa no tengo desde el momento en que vivo con verdad. Desde el día 1 yo siempre dije la verdad. Ahora, sí me causa dolor verla mal, que no brille y que esté feliz”, completó Baclini.