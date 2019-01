La separación de Fabián "Poroto" Cubero con Nicole Neumann y la posterior relación del futbolista con Mica Viciconte generaron un sinfín de noticias en los portales con cruce declaraciones. Sin embargo, una de las últimas publicaciones que hizo un conocido portal hizo eco por todas partes.

Desde Mar del Plata, donde forma parte de la obra Nuevamente juntos, Viciconte no le esquivó a una información publicada por DiarioShow.com que hablaba de un affaire entre el exmatrimonio y reconoció que Cubero reaccionó mandando una carta documento a los encargados de subir dicha nota.

"Cuando vi la noticia (que Cubero y Nicole Neumann serían 'amantes', tal como lo publicó un medio de espectáculos) le reenvié por WhatsApp la captura del portal con tres puntitos suspensivos". G-plus

"Lo que refiere el portal es que Nicole y Cubero fueran hoy por día amantes", informó Carolina Losada en el piso de Incorrectas. A lo que Mica agregó: "Esto lo hablé con Fabi y obviamente se lo consulté. Él me dijo 'mirá, no tengo relación con ella (por Nicole). No hablo, a lo sumo hablo para preguntarle a qué hora paso a buscar a las nenas, pero no entro a la casa y las espero afuera'".

"No tiene ningún tipo de relación, incluso todo este tiempo que lo vi estuvo conmigo y ella estuvo de viaje, así que nunca hubo encuentro. Por eso él se molestó y mandó la carta documento", agregó en referencia al padre de Allegra, Indiana y Sienna, frutos de su relación con Neumann.

"¿Si pongo las manos en el fuego por él (por Cubero)? No pongo las manos en el fuego por nadie, pero confío en nuestra relación". G-plus

"Cuando vi la noticia le reenvié por WhatsApp la captura del portal con tres puntitos suspensivos. Flasheé que en algún momento se habían visto por algo de las nenas y se mezcló todo, pero no pasó eso. ¿Si pongo las manos en el fuego por él? No pongo las manos en el fuego por nadie, pero confío en nuestra relación", cerró, tajante.

¿Clarito?