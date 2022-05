La reacción de Sol Pérez cuando Pitty la numeróloga le vaticinó en vivo un bebé antes de su casamiento

El casamiento de Sol Pérez (28) con Guido Mazzoni (39) está en plena etapa de organización, y Pitty la Numeróloga lanzó un vaticinio que sorprendió a la panelista de Nosotros a la Mañana.

"Que no se asombre que por ahí antes del casamiento venga un bebé", anticipó Pitty en vivo.

"¡¿Qué?! ¡¿Vos estás loca?!", reaccionó Sol sonrojada y entre risas incómodas dado que ni ella ni su novio son papás.

Entonces, Pitty se atajó: "Por supuesto que ella se puede cuidar y no pasa. Pero el año que viene tiene un número que toca cada 12 años que se llama 12-3, que son los hijos, los hermanos y la unión de familia".

Por su parte, Sol Pérez antes había admitido las dudas que tiene con Guido Mazzoni respecto de la fecha de la boda, por lo que Pitty le sugirió que sea en septiembre: "Yo quería casarme en abril, mayo de 2023, y Guido quiere en noviembre".

LA PREDICCIÓN DE PITTY LA NUMERÓLOGA A SOL PÉREZ

Más tarde, Pitty la Númeróloga argumentó a Sol Pérez las bases de su predicción.

"Es muy bonito el número 12-3, te va a proponer que en ya en marzo te empiecen a agarrar ganas de ¿por qué no un bebé? ¿Por qué no la familia? ¿Por qué no sumar?".

"Esto te va a pasar. Tenés un año hermoso el año que viene. Otra vez volvés a ser protagonista de tu propia vida", concluyó Pitty la Numeróloga su vaticinio a Sol Pérez.