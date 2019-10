La reacción de Sabrina Rojas ante la versión de que las fotos hot de Luciano Castro podrían ser una "operación de prensa"

Con la frente en alta, Sabrina Rojas enfrentó el escándalo de la viralización de fotos íntimas y privadas de su marido, Luciano Castro. La actriz reveló en el estudio de Intrusos que con el galán "esperaban" la publicación de las imágenes, que habían sido tomadas durante la separación de tres meses que tuvieron a fines del año pasado.

Al salir de América, Sabrina amplió más detalles de lo sucedido. “Esto no me hizo ruido, las parejas se quiebran por otras cosas, no por esto. Acá es donde se muestra el amor. Estas cosas nos unen, al revés”, comenzó bancando a su marido, en medio de la polémica, ante la cámara de Los Ángeles de la Mañana.

Luego, la cronista le consultó por la versión de que el motivo de la filtración de las fotos era promocionar la obra Desnudos, que protagonizarán juntos en Mar del Plata junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Luciano Cáceres y Mey Scápola.

“Ojalá hubiese sido una operación de prensa, hubiera sido más cerca del verano”, respondió con una sonrisa la actriz. Para cerrar, adelantó que con Luciano están alertas por una posible nueva viralización de material. “Pueden aparecen más cosas, sí, puede. Sé todo lo que puede aparecer”, concluyó Sabrina.