La reacción de Sabrina Rojas ante el romance de Luciano Castro y Flor Vigna: "No tenía ni idea"

En Los Ángeles de la Mañana tuvieron una bomba que traerá mucha cola sobre el romance que estarían viviendo Luciano Castro con Flor Vigna. Entre los detalles que daban sobre la incipiente relación, Pía Shaw contó la reacción que tuvo Sabrina Rojas, la exmujer del actor.

“Sabrina no sabía absolutamente nada. ‘No tenía ni idea’, me dijo. ‘Obviamente no voy a opinar’”, reprodujo la periodista las palabras de la actriz, madre de dos de los hijos de Luciano, Esperanza y Fausto.

“Me dijo que no estaba viendo el programa y que no iba a opinar ‘porque ya es cosa de Lu’”, completó la “angelita”.

Minutos antes, su compañera Maite Peñoñori, aseguró que la “onda” entre el galán y la campeona del Bailando surgió en el gimnasio, donde se muestran a los besos.