La reacción de Roberto García Moritán tras el discurso de Benjamín Vicuña fue furor en redes: los videos

El discurso de Benjamín Vicuña al ganar el premio Martín Fierro 2023 como mejor actor protagonista puso el foco en la reacción de Roberto García Moritán, el marido de Pampita y padre de Anita, y se viralizaron las imágenes.

"Muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas", exclamó el chileno mientras la madre de sus cuatro hijos mayores lo escuchaba con orgullo.

El llanto de Pampita por la afirmación de Vicuña de que "la muerte es parte de la vida" en referencia a Blanquita quedó en primerísimo primer plano.

Más sobre este tema Cinthia Fernández reaccionó sin filtro a la supuesta dedicatoria de Benjamín Vicuña a Pampita: "Que se joda"

Para colmo, en las redes sobraron las especulaciones de que Benjamín le tiraba un centro a Pampita al mismo tiempo que le lanzaba un palo a China Suárez, dado que en lugar de rectificarse hizo una pausa y luego se rio con picardía.

LOS GESTOS DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN ANTE EL DISCURSO DE BENJAMÍN VICUÑA

Algo que contrastó con el gesto serio de Roberto, quien aplaudió a con mucha energía la dedicatoria.

De ahí que los memes se multiplicaran exponencialmente en las redes sociales, con Roberto García Moritán como centro objeto de las bromas tras las confesiones de Benjamín Vicuña ante Pampita.