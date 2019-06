Candidatos no le faltan. Sin embargo, a un año y medio de cortar de ponerle punto final a su noviazgo con el Kun Agüero (31), Karina La Princesita (33) decidió que el plano amoroso quede en segundo plano. Por ahora.

Indagada por su situación sentimental actual, la participante del Súper Bailando se sinceró en diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): "Sigo sola por elección, pero en cualquier momento me va a picar el bichito".

"Me llama la atención alguien, no dije que estoy. No es del ambiente del deporte, ni es periodista. Nunca estuve tanto tiempo sola. Siempre estuve en pareja para no estar sola y fue un error. Por eso quiero esperar". G-plus

Luego, reconoció que las propuestas de caballeron no escasean: "Sí, claro. Pero no quiero". "¿Pero hay alguno que te llame la atención?", insitió Noe Antonelli. A lo que Karina reveló: "Sí, pero no es del ambiente".

"No voy a decir a qué se dedica. Me llama la atención, no dije que estoy. No es del ambiente del deporte, ni es periodista. Nunca estuve tanto tiempo sola. Siempre estuve en pareja para no estar sola y fue un error. Por eso quiero esperar y calculo que no va a pasar mucho tiempo", cerró la cantante, sin tapujos.

