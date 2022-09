La reacción de Pía Shaw ante el tremendo exabrupto de Yanina Latorre sobre Wanda Nara: "¡Estás al aire!"

Este martes Yanina Latorre contó que Wanda Nara, luego de su viaje relámpago a Miami el fin de semana, habría dejado plantada a la producción de ¿Quién es la máscara? para irse a Turquía a reunirse con Mauro Icardi, que se incorporó al Galatasaray tras su salida del PSG.

De acuerdo a la panelista de LAM, Natalia Oreiro estaría furiosa con la mediática debido al poco profesionalismo de Wanda, que dejó solo cinco episodios grabados del ciclo, insuficientes para cumplir con la planificación del canal.

“Hace dos horas avisó. Plantó todo ¡Es un escándalo! ¿Saben qué? Jódanse por contratar gente poco profesional, y chau”, espetó Fernanda Iglesias, mientras Pía Shaw mostraba las historias que la mediática hizo desde Ezeiza junto a Kennys Palacios.

EL TREMENDO EXABRUPTO EN VIVO DE YANINA LATORRE SOBRE WANDA NARA

“Este es el problema de Wanda, se ca… en todo”, dijo Yanina al ver cómo Nara transmitía su entrada al aeropuerto. “Y es millonaria, no le importa”, agregó Stefi Berardi.

“Me encanta que los clave porque contratan gente que no es profesional, solo porque es mediática”, insistió Fernanda Iglesias. “Para mí le chupan el or... y no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating”, explotó Yanina, ante el asombro de Pía.

“¡Estás al aire, Yani!”, atinó a decir la conductora, y recibió como respuesta un “Y, bueno...” de Latorre. “No está bueno porque se cag… en el laburo, como dice Fernanda. Hay gente que lo necesita y cuando vos decís que sí a un programa… Yo una vez me reventé una pata y me senté acá”, cerró la panelista, que este lunes le reprochó a Wanda Nara que “ya no le atiende el teléfono”.