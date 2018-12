La reacción de Pampita, luego de que Vicuña admitió que en la separación se equivocó "en algunas cosas y otras fueron injustas"

Como cada fin de año, Pampita (40) lo pasa en Punta del Este rodeada de amigos y este es uno muy especial, después de darse una segunda oportunidad en el amor con Pico Mónaco. Durante su descanso en la costa uruguaya, la modelo fue abordada por Canal 26, y entre las preguntas surgió la consulta sobre las últimas declaraciones de Benjamín Vicuña, quien se había explayado sobre su separación en diálogo con Caras Chile y dijo que “fue horrible", al tiempo que reconoció que se equivocó "en algunas cosas y otras fueron muy injustas que generaron mucho dolor y miseria".

"Yo nunca hablo del papá de mis hijos. Soy re respetuosa de ese tema y siempre priorizo que los chicos tengan una buena crianza porque lo hacemos junto a su papá. Nunca me refiero a nada que diga, nada que haga". G-plus

“Tu ex dijo que se había equivocado”, indagó la periodista, durante una fiesta a la que asistió la modelo top. “Yo nunca hablo del papá de mis hijos. Soy re respetuosa de ese tema y siempre priorizo que los chicos tengan una buena crianza porque lo hacemos junto a su papá”, reaccionó Pampita. “Nunca me refiero a nada que diga, nada que haga. Es una decisión que tomé hace mucho tiempo y la mantengo firme”.

"Estoy contenta. Volvimos hace muy poco con Pico. Había mucho cariño, nos habíamos separado súper bien y cuando te separás bien siempre quedan las puertas abiertas". G-plus

Otro tema que no faltó fue la reconciliación que vive con Pico: “Estoy contenta. Volvimos hace muy poco”, aseguró, con una enorme sonrisa. “Había mucho cariño, nos habíamos separado súper bien y cuando te separás bien siempre quedan las puertas abiertas”, dijo, sobre cómo se dio esta segunda oportunidad y cómo prefiere concentrarse en el hoy. “Hace poquito estamos juntos y ya dijeron que estábamos comprometidos. ¡Por favor, no! ¡Y no metan presión! Recién estamos volviendo”, afirmó, divertida.

También la conductora se lamentó que sus hijos, Benicio, Bautista y Beltrán no estén en estas fiestas junto a ella. “No, este año no me toca. Ni me lo digas que me largo a llorar. Los extraño un montón, es raro cuando ellos no vienen”, dijo, sobre cómo cierra este año al que definió como “una montaña rusa de emociones que terminó muy bien y eso es lo que importa”.