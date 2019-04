Pampita vive un gran momento sentimental junto a Mariano Balcarce, con quien se rumorea incluso que ya apuesta a la convivencia ¡a menos de dos meses de comenzar el noviazgo!

Entrevistada por Hay que ver (Lunes a viernes, 17: 15 a 18:45 por Canal 9), la top habló sobre la posibilidad de casarse con Mariano: “Yo ya me casé hace muchos años, cuando era chiquita”, aseguró haciendo referencia a su boda con Martín Barrantes.

¿Se volvería a casar? “No sé, uno nunca sabe, no podés decir algo porque la vida te sorprende y terminás haciendo otra cosa. No tengo idea de lo que me puede llegar a pasar”.

"En el caso de que te casaras, ¿apostás a un contrato prenupcial como va a hacer Benjamín?”, le preguntó el notero. Un tanto incómoda, Pampita respondió evasiva: “No sé, me hablás de todas suposiciones, no tengo idea, no sé”. G-plus

Días atrás, la China contó detalles de la propuesta de casamiento de Benjamín y contó sus ganas de firmar un convenio: “¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup (acuerdo prenupcial), con todo claro... No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás”.

