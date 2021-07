La reacción de Pampita cuando un panelista reveló que "chapó" con su marido antes de salir al aire: "Hay que empezar la semana contentos"

Pampita vive un verdadero idilio con Roberto García Moritán mientras esperan la llegada de su primera hija en común, y en sus apariciones se los suele ver siempre muy acaramelados. Al parecer, eso se repite detrás de cámaras, tal como se lo señaló Pablo Muney en el inicio de su ciclo de Net TV, cuando ella se mostró orgullosa de expresar su amor y señaló que es bueno para “empezar la semana con alegría”.

En su llegada a Pampita Online, Muney reconoció que no vio la final de la Copa América 2021 en la que la Argentina se hizo con el trofeo ante Brasil por atender una cita que había pactado con anterioridad. La conductora se mostró desconfiada de la versión de su panelista y le preguntó hasta los más mínimos detalles, pero él le retrucó con un detalle inesperado.

“A propósito del romance, vos no me pongas esa cara que me acabas de decir que, previo al programa y con falta de profesionalismo, chapaste con Roberto”, lanzó Pablo Muney, en referencia a Garcia Moritán. “Se me salió el rouge, perdón. Estoy al natural. Y bueno, hay que arrancar la semana contentos”, se justificó Pampita, con una sonrisa de oreja a oreja.