La reacción de Pampita ante los explosivos encuentros en la fiesta de Polka

El martes por la noche tuvo lugar la súper fiesta por los 25 años de Polka y Adrián Suar agasajó a todos los elencos que hicieron historia en su productora con una celebración para 500 personas.

Al día siguiente, en Pampita Online contaron detalles del evento y analizaron los looks de los invitados. Un detalle que no pasó desapercibido para los televidentes fue que entre todos los famosos a los que Pampita y su panel puntuaron, brillaron por su ausencia Benjamín Vicuña y China Suárez, que fueron protagonistas de la noche. Pero no fue el único…

En un momento, la conductora comentó: “Estaban invitados todos los elencos de las novelas. Estuvo bueno que las cámaras no entraron a la fiesta. Entonces, los actores a los que no les gusta mucho esto de las fotos y notas se pudieron relajar, emborrachar, saludar, bailar…”.

Entonces, su panelista y amigo Gabriel Olivieri, quien fue a la fiesta, dijo con picardía: “Había muchas situaciones de gente ineseperada charlando. Me tenté de sacar fotos porque era… No lo hice porque soy amigo de Adrián. Pero la gente sacaba fotos a lo loco. ¡Había gente que no podías creer que estaba hablando! Mujeres que habían compartido un hombre. Mmm… no voy a decir nada”.

Al escucharlo, Pampita sonrió incómoda y miró a cámara sin emitir comentario alguno para presentar una entrevista con Suar.

¿Por qué la incomodidad al hablar de los encuentros explosivos del festejo? Sin dudas, uno de los momentos más comentados de la noche fue el saludo de Vicuña, la China e Isabel Macedo. De hecho, las actrices se sacaron una foto muy compinches y la imagen recorrió todos los portales.

Vale recordar que Pampita y Macedo protagonizaron un verdadero escándalo en 2010 cuando debieron ser separadas por la seguridad de un boliche en medio de rumores que vinculaban a Isabel con Benjamín.

