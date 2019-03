Para celebrar los 500 programas de Cortá por Lozano, el invitado fue Pablo Echarri (49). Y no faltaron las preguntas sobre su matrimonio con Nancy Dupláa (49) y la pareja consolidada que lograron. Verónica Lozano quiso saber cómo se las arreglaban para tener tiempo a solas con la actriz, sin sus hijos... y el actor terminó haciendo una confesión.

“Tenemos nuestras rutinas. Parte del hecho de elegirse es esperar ciertos momentos. Hay momentos para el trabajo, el compromiso”, empezó diciendo Echarri, padre de Morena (15) y Julián (8) junto a Dupláa, quien además es mamá de Luca (18), fruto de su relación con Matías Martin. “Los chicos están acostumbrados a tener un padre y una madre que le dan importancia al encuentro personal. Es importante”, señaló. Pero la animadora fue más allá.

"Nos vieron y no una sola vez. Después no se toca el tema. Acá no ha pasado nada. Te habrás equivocado y de última, es culpa tuya que estabas en un lugar inadecuado. Esas cosas los chicos las entienden". G-plus

“¿Los vieron alguna vez?”, preguntó Vero, haciendo que Pablo se ría. “Sí y no una sola vez”, contestó, a pura sinceridad. “¿Y se dice algo?”, siguió indagando la animadora. “No se toca el tema. Acá no ha pasado nada. Te habrás equivocado y de última, es culpa tuya que estabas en un lugar no adecuado. Esas cosas los chicos las entienden”, aseguró, con humor. ¡Qué momento!