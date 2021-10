La reacción de Nicole Neumann al ver a una participante de Los 8 Escalones del Millón romper en llanto: "Te aplaudo"

Nicole Neumann quedó encantada con una participante de Los 8 Escalones del Millón por su empatía. La modelo felicitó a Romina por ser tan sensible con todo lo que pasa a su alrededor.

“Romina nunca vi nada igual, te emocionás con todo. Te ponés mal cuando alguien pierde, te ponés contenta cuando alguien gana, te emocionás con el millón de los demás”, le dijo Guido Kaczka.

Entonces la participante le comentó que venía de una noche complicada pero que de todas maneras siempre es así: “Vengo de una noche complicada pero bien. Me sale ser así”.

“Ay, pero por más gente como Romina, con esa empatía ¿no? Que pueda sentir la felicidad o la tristeza del otro. La gente va ciega por la vida y no registra nada a su alrededor así que la verdad te aplaudo esa sensibilidad, de verdad”, admiró Nicole.

GUIDO KACZKA, IMPACTADO CON EL LLANTO DE ROMINA EN LOS 8 ESCALONES DEL MILLÓN

Guido Kaczka le habló a una participante de Los 8 Escalones del Millón después de verla llorar en todo momento: “Súper empática sos con lo que te va a pasando alrededor”.

Entonces Romina le respondió que le pasa normalmente: “Pero en mi casa también me pasa, veo la gente y cuando veo las historias para qué quieren el millón me emociona. Me anotó mi hija”.