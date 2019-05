La crisis económica que atraviesa a gran parte de los argentinos dio paso a que el notero de Nosotros a la Mañana realice un móvil desde el Mercado Central de Buenos Aires para ver ofertas, especialmente, en el sector carnicería.

Ferviente defensora de los animales, Nicole Neumann no sólo reafirmó su veganismo, sino que se mostró distante a la nota que estaban haciendo con el carnicero y lanzó al aire una sorprendente frase.

"Nicole se va a espantar con esto", le anticipó el Pollo Álvarez a su panelista, mientras el empleado exhibía en alto dos bifes. Bajando la mirada, Neumann le contestó: "Sí, no es lo que más me interesa del mercado. Me da impresión, no voy a decir nada en contra, pero claramente no está en mis gustos (comer carne). Y en mi filosofía de vida tampoco".

Mostrando otros cortes y sus respectivos precios, el carnicero sacó del mostrador un pequeño lechón, lo que generó una pronta reacción de disgusto de la modelo: "Ay, no, eso es una guachada. ¡Es muchísimo!".

"Ay, dejense de hinchar, chicos. ¿Sabés lo que es esto en la parrilla? ¡Riquísimo!", le retrucó Andrea Campbell. G-plus

Sin obtener empatía por parte de sus compañeras, Andrea Campbell acotó: "Ay, déjense de hinchar, chicos. ¿Sabés lo que es esto en la parrilla? ¡Riquísimo!". Y Neumann retrucó, en defensa del animal: "Bueno, echen un brazo propio (a la parrilla). Es un ser vivo".

Con la imagen del cerdo en su cabeza, Nicole sorprendió a todos con una inesperada frase informativa: "¿Sabián que los chanchos tienen la inteligencia y la mentalidad equivalente a la de un chico de tres años?", expresó la blonda, generado la burla de sus colegas.