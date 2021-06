La reacción de Nicole Neumann tras la versión de que su romance con Manu Urcera sería un acuerdo comercial: "Eso me da gracia"

Pese a su resistencia a hablar en público de su noviazgo con José Manuel Urcera, Nicole Neumann quedó inmersa en una polémica situación, luego de que saliera a la luz el escándalo que le hizo Micaela Álvarez, exnovia del piloto de Turismo Carretera, a la flamante pareja en Neuquén, al increparlos en la calle.

"Le dije a Manu, con una palabra no muy educada para la televisión, '¿le contaste que nosotros... (estuvimos) el sábado?'", dijo la joven neuquina en Intrusos, asegurando que tuvo un encuentro íntimo con Urcera, cuando él ya había comenzado un vínculo con Nicole.

No ajena a las versiones que se destaparon de la mano de su romance con Urcera, la modelo top le dio una nota a Intrusos en la que le puso el pecho al rumor de "acuerdo comercial" con Manuel, para potenciarlo en los medios, y de "falso noviazgo".

"Yo estoy bien. Aprendí a no involucrarme. De lo que no me pertenece, no me hago cargo. Nada tiene que ver conmigo. No conozco a la persona tampoco. Tengo tanto en la vida para lidiar, cosas reales, que no me voy a estar prendiendo en pasados o ex de otras personas que ni conozco", dijo Neumann, al ser consultada por la irrupción de Mica Álvarez en la TV, atentando con su tranquilo presente amoroso con el piloto.

"Eso me da gracia. Hay cosas que son graciosas. La gente es libre de decir y suponer lo que quiera". G-plus

Acto seguido, el notero Gonzalo Vázquez retrucó: "¿Escuchaste el rumor de que no sería una relación sino un acuerdo comercial para que él sea una figura pública? ¿Esto te molesta, te resbala?".

Más sobre este tema Fuerte frase de Nicole Neumann sobre la ex de su novio, Manu Urcera: "La fama es tan peligrosa como atractiva"

Con indiferencia, Nicole Neumann respondió: "Eso me da gracia. Hay cosas que son graciosas. La gente es libre de decir y suponer lo que quiera".