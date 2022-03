La reacción de Nicole Neumann al ser consultada por la pelea de Mica Viciconte con Robertito Funes Ugarte: "¿Yo qué tengo que ver?"

En un gran momento personal junto a Manu Urcera, Nicole Neumann no quiso meterse en polémicas cuando el notero de Intrusos le preguntó por la reciente pelea de su amigo Robertito Funes Ugarte con Mica Viciconte.

"Robertito tuvo un pequeño encontronazo con Mica", le comentó el cronista. Desentendida del problema, la modelo le respondió: "No, no sé".

Fue entonces que el notero le explicó que la actual pareja de Fabián Cubero se molestó porque Funes pronuncia mal su apellido, con supuesta intención.

"Mica se enojó con Robertito porque le dice Vichiconte", le dijo el notero. Y Nicole retrucó: "¿Y yo qué tengo que ver en esta historia?". G-plus

"Es porque él dice Mica Vichiconte. Entonces, Mica se enojó", le contextualizó Rafa Juli. Desdramatizando la polémica, porque asumió que a ella también le dicen mal el apellido, Nicole Neumann reaccionó: "¿Y yo qué tengo que ver en esta historia?".

EL ENOJO DE MICA VICICONTE CON ROBERTITO FUNES UGARTE

Mica Viciconte fue implacable con Robertito Funes Ugarte, a quien acusó de enunciar mal su apellido adrede por ser amigo de Nicole Neumann. "Me parece que, como periodista, informarse sobre la pronunciación de un apellido no es tan difícil", empezó diciendo la pareja de Cubero en sus redes.

Luego, agregó: "No diría esto si la situación no se repitiera varias veces. Ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte (súper fácil), y no Vichiconte".