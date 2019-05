La reacción de Nicole Neumann cuando Ángel de Brito le dijo que Pampita la "ninguneó": "¿Vos decís que…?"

El jueves, Nicole Neumann debutó como panelista en Nosotros a la mañana y una de las primeras entrevistadas en esta nueva etapa del ciclo que ahora conduce el Pollo Álvarez en la pantalla de eltrece fue nada menos que Pampita, su eterna rival.

El dato curioso de la nota fue que Carolina Ardohain habló desde la puerta del estudio ya que comparten productora con su ciclo Pampita Online y esgrimió una insólita justificación para no estar en el piso: "Te juro que entré, me puse unos anteojos, porque no estoy ni maquillada, ni nada... Y fue así, les dije ‘voy a llegar a esa hora y me tengo que ir a una reunión de producción’”.

Luego de entrevista a Pampita en vivo, Nicole brindó un móvil a Los Ángeles de la Mañana y Ángel de Brito le preguntó por qué su colega no quiso ingresar al estudio: “No tengo idea, me enteré sobre la marcha, hasta ayer pensé que venía y después me enteré que era de afuera. No sabría decirte. Tenía entendido que iba a estar en el piso. Por ahí vos sabés más”, respondió Neumann.

Nicole, sobre el móvil de Pampita en Nosotros a la Mañana: "Ah, ¿vos decís que no entrar al estudio fue una ninguneada a mí? No creo... No sé, no sé, no sabría decirte" G-plus

Entonces, el conductor presentó un resumen del paso de Pampita por Nosotros a la mañana y dijo picante: “Tenemos para ver cuando otra vez Pampita ninguneó a Nicole”. Después de ver el ida y vuelta de las top, Ángel acotó: “Bueno, ahí está el cruce de esta mañana”.

Pero Nicole reaccionó diciendo: “¿Por qué cruce y cuál fue la ninguneada? Me perdí. O yo estoy muy amor y paz o no sé...” Y De Brito le respondió: “Te estás haciendo la distraída. La ninguneada es que no quiso entrar al estudio”.

Sin querer entrar en polémicas, Neumann dijo: “Ah, ¿vos decís que no entrar al estudio fue una ninguneada a mí? No creo... No sé, no sé, no sabría decirte”.