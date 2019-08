En su vuelta a la pista del Súper Bailando tras un buen debut, Nicolás Occhiato no pudo evitar las preguntas sobre su reciente separación de Flor Vigna. Una de las consultas más picantes de Tinelli fue la decisión que tomó la actriz de dejarlo de seguir en Instagram, algo que él no hizo y explicó el motivo.

“¿Ella te dejó de seguir?”, preguntó el conductor. “Parece que sí. No me fijo. Yo continuo siguiéndola”, remarcó. “¿La tenes silenciada?”, insistió, en alusión a la herramienta de Instagram de dejar de ver el contenido de un usuario sin dejar de seguirlo.

"No es lindo que te parezca todo lo que hace tu expareja, pero no la quería dejar de seguir justamente para que no se genere esto de ‘la dejó de seguir’. Si a mí no me genera nada, listo, es lo mismo". G-plus

“Eso sí. Es por un tema de que no es lindo que te parezca todo lo que hace tu expareja, pero no la quería dejar de seguir justamente para que no se genere esto de ‘la dejó de seguir’. Si a mí no me genera nada, listo, es lo mismo”, justificó el ex Combate.

¡Desamores en redes! Nicolás Occhiato y la decisión de silenciar a Flor Vigna en Instagram.