La reacción de Natalia Oreiro cuando le dieron a elegir entre la China Suárez y Wanda Nara

En medio de un ping pong de preguntas que le hicieron a Natalia Oreiro en una nota que brindó para LAM, el cronista del programa de América quiso saber a quién elegía entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez… y la actriz y cantante expuso su contundente postura.

“En la intimidad de tu casa, ¿sos de consumir programas de espectáculos? ¿Sos chusma y ves qué está pasando, quién está con quién, todo lo del Wandagate?”, quiso saber el notero.

Y con una sonrisa plasmada en el rostro, la entrevistada se sinceró ante las cámaras: “¿Quién no es chusma? Todos somos un poquito chusmas, sí. Mientras no hablen de uno…”.

"Yo banco a las mujeres. Y trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado o del otro". G-plus

“¿Sos team Wanda o team China?”, fue la otra consulta. A lo que Oreiro se mostró algo incómoda antes de contestar: “¡No me hagas decir eso! Yo banco a las mujeres. Y trabajé con la China, me parece lo más. Pero banco a todas las mujeres, no creo que haya que estar de un lado o del otro”.

"No está bueno andar opinando y metiéndose en la cama de los demás. Eso pienso yo". G-plus

“En ese sentido, me parece que está bueno dejar que las personas decidan lo que quieran ser sin que todo el mundo opine de eso. No está bueno andar opinando y metiéndose en la cama de los demás. Eso pienso yo”, cerró Natalia Oreiro, contundente.