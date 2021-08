La reacción de Marcela Tauro al recibir un mensaje de Jorge Rial al aire: "Los que me conocen, saben que respondo sea quien sea"

Tras la escandalosa renuncia de Marcela Tauro a Intrusos en mayo de 2020, Jorge Rial decidió dar el primer paso para romper el hielo y le envió un mensaje al aire en Argenzuela consultándole por el supuesto embarazo de Fabiola Yañez. La panelista de Polémica en el bar le envió una escueta respuesta a su exjefe y luego explicó qué lo hizo así debido a que le había subido la fiebre a raíz de la segunda dosis de la vacuna antiocovid.

"Estamos al aire, Tauro, Jorge Rial es mi nombre, ¿qué tal? Estamos hablando de Fabiola, si está embarazada o no y yo acá al aire dije que la que más sabe sos vos. Es verdad. Sos la mejor sobre embarazos y todo… Así que tal vez tenés una puntita, algo para tirar. Un beso, tenemos que comer, chau", fue el mensaje que le envió el ex Intrusos a Tauro. “Fabiola estaría de menos de tres meses...”, fue la sorprendente respuesta de Marcela, no por el dato sino por la decisión de seguirle el juego a Rial, con quien quedó en muy malos términos.

La revista Paparazzi se interesó por el descongelamiento de la relación entre Jorge Rial y Marcela Tauro, y ella explicó que “recién este jueves me reincorporé al trabajo porque vengo de estar con fiebre. La segunda dosis de AstraZeneca me pegó y no pude venir a la radio ni ir al canal”. “A decir verdad me sorprendió el mensaje, como a todos… Pero no lo tomé de ninguna forma especial. Los que me conocen saben que respondo, sea quien sea, se trate de quien se trate, hable todos los días o nunca. Sinceramente, con una mano en el corazón, no pensé nada. Me asombre, lo escuché, él estaba al aire”, concluyó la periodista.